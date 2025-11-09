RegularEverydayNormalCoin Pris idag

Livepriset för RegularEverydayNormalCoin (RENC) idag är $ 0.00028949, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RENC till USD är$ 0.00028949 per RENC.

RegularEverydayNormalCoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 121,586, med ett cirkulerande utbud på 420.00M RENC. Under de senaste 24 timmarna handlades RENC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00034754, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00025473.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RENC med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Cirkulationsutbud 420.00M 420.00M 420.00M Totalt utbud 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

