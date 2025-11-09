Livepriset för RegularEverydayNormalCoin idag är 0.00028949 USD.RENC börsvärdet är 121,586 USD. Följ prisuppdateringar för RENC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för RegularEverydayNormalCoin idag är 0.00028949 USD.RENC börsvärdet är 121,586 USD. Följ prisuppdateringar för RENC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för RegularEverydayNormalCoin (RENC) idag är $ 0.00028949, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RENC till USD är$ 0.00028949 per RENC.
RegularEverydayNormalCoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 121,586, med ett cirkulerande utbud på 420.00M RENC. Under de senaste 24 timmarna handlades RENC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00034754, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00025473.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RENC med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för RegularEverydayNormalCoin är $ 121.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RENC är 420.00M, med ett totalt utbud på 420000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 121.59K.
RegularEverydayNormalCoin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00034754
$ 0.00034754$ 0.00034754
$ 0.00025473
$ 0.00025473$ 0.00025473
--
--
0.00%
0.00%
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på RegularEverydayNormalCoin till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på RegularEverydayNormalCoin till USD $ -0.0000100791. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på RegularEverydayNormalCoin till USD $ -0.0000006773. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på RegularEverydayNormalCoin till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
--
30 dagar
$ -0.0000100791
-3.48%
60 dagar
$ -0.0000006773
-0.23%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för RegularEverydayNormalCoin
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RENC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på RegularEverydayNormalCoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som RegularEverydayNormalCoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RENC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på RegularEverydayNormalCoin Price Prediction.
Vad är RegularEverydayNormalCoin (RENC)
Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community.
The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it.
The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.
Folk frågar också: Andra frågor om RegularEverydayNormalCoin
Hur mycket kommer 1 RegularEverydayNormalCoin att vara värd år 2030?
Om RegularEverydayNormalCoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella RegularEverydayNormalCoin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar RegularEverydayNormalCoin idag?
Priset för RegularEverydayNormalCoin är idag $ 0.00028949. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är RegularEverydayNormalCoin fortfarande en bra investering?
RegularEverydayNormalCoin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RENC, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för RegularEverydayNormalCoin?
RegularEverydayNormalCoin till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på RegularEverydayNormalCoin?
Livepriset för RENC uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för RegularEverydayNormalCoin i den valuta du föredrar, besök RENC Pris för mer information.
Vad påverkar priset för RegularEverydayNormalCoin?
Priset på RENC påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,827.87
+0.11%
ETH
3,379.79
+0.09%
SOL
156.39
-0.18%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
550.79
+7.44%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för RENC på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret RENC/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om RegularEverydayNormalCoins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer RegularEverydayNormalCoin-priset att stiga i år?
RegularEverydayNormalCoin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för RegularEverydayNormalCoin (RENC) för en mer djupgående analys.
