Regent Coin (REGENT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Regent Coin(REGENT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 28.68K $ 28.68K $ 28.68K Totalt utbud: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Cirkulerande utbud $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (värdering efter full utspädning): $ 28.87K $ 28.87K $ 28.87K Högsta någonsin: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Lägsta någonsin: $ 0.00520001 $ 0.00520001 $ 0.00520001 Aktuellt pris: $ 0.00994578 $ 0.00994578 $ 0.00994578 Läs mer om priset på Regent Coin(REGENT) Köp REGENT nu! Regent Coin (REGENT) Information What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet REGENT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många REGENT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Prisförutsägelse för REGENT Vill du veta vart REGENT kan vara på väg? På REGENT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 