Red Genesis ($R3D) Tokenomics Marlknadsvärde: $ 18.37K $ 18.37K $ 18.37K Totalt utbud: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Cirkulerande utbud $ 985.85M $ 985.85M $ 985.85M FDV (värdering efter full utspädning): $ 18.62K $ 18.62K $ 18.62K Högsta någonsin: $ 0.0077114 $ 0.0077114 $ 0.0077114 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Red Genesis($R3D) Köp $R3D nu! Red Genesis ($R3D) Information DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications. DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Officiell webbplats: https://debot.science Red Genesis ($R3D) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Red Genesis ($R3D) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $R3D-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $R3D-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $R3D:s tokenomics, utforska $R3D-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för $R3D Vill du veta vart $R3D kan vara på väg? På $R3D sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se $R3D-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 