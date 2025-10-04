Recon Solana (RECON) Tokenomics
Recon Solana (RECON) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Recon Solana(RECON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Recon Solana (RECON) Information
Recon is a versatile tool designed to protect you within the Solana ecosystem. It utilizes advanced algorithms to evaluate token security risks, analyzing smart contracts, transaction patterns, decentralization, liquidity, and integrating external data to spot vulnerabilities. This in-depth analysis uncovers security risks, facilitating the creation of strong solutions to strengthen the Solana network's safety and resilience.
Recon Solana (RECON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Recon Solana (RECON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet RECON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många RECON-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår RECON:s tokenomics, utforska RECON-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för RECON
Vill du veta vart RECON kan vara på väg? På RECON sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
