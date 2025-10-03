Utforska Realis Worlds(REALIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REALIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Realis Worlds(REALIS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om REALIS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Realis Worlds (REALIS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Realis Worlds(REALIS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Totalt utbud: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Cirkulerande utbud $ 954.89M $ 954.89M $ 954.89M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Högsta någonsin: $ 0.04736015 $ 0.04736015 $ 0.04736015 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00131661 $ 0.00131661 $ 0.00131661 Läs mer om priset på Realis Worlds(REALIS) Köp REALIS nu! Realis Worlds (REALIS) Information Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values. Officiell webbplats: https://realisworlds.com/ Whitepaper: https://medium.com/@zenithdev/realis-worlds-ai-embodiment-evolutionary-pressures-and-alignment-with-human-objectives-in-4939cd1ded83 Realis Worlds (REALIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Realis Worlds (REALIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet REALIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många REALIS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn