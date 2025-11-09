Real Estate Crypto Crowfunding Pris idag

Livepriset för Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) idag är --, med en förändring på 3.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RECC till USD är-- per RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 572,513, med ett cirkulerande utbud på 872.02M RECC. Under de senaste 24 timmarna handlades RECC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00367015, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RECC med -0.82% under den senaste timmen och -6.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 572.51K$ 572.51K $ 572.51K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 638.17K$ 638.17K $ 638.17K Cirkulationsutbud 872.02M 872.02M 872.02M Totalt utbud 972,018,928.1207106 972,018,928.1207106 972,018,928.1207106

