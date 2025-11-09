BörsDEX+
Livepriset för Real Estate Crypto Crowfunding idag är 0 USD.RECC börsvärdet är 572,513 USD. Följ prisuppdateringar för RECC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Real Estate Crypto Crowfunding idag är 0 USD.RECC börsvärdet är 572,513 USD. Följ prisuppdateringar för RECC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om RECC

RECC prisinformation

Vad är RECC

RECC officiell webbplats

RECC tokenomics

RECC Prisförutsägelse

Real Estate Crypto Crowfunding Logotyp

Real Estate Crypto Crowfunding Pris (RECC)

Onoterad

1 RECC-till-USD pris i realtid:

-3.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:36:51 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding Pris idag

Livepriset för Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) idag är --, med en förändring på 3.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RECC till USD är-- per RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 572,513, med ett cirkulerande utbud på 872.02M RECC. Under de senaste 24 timmarna handlades RECC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00367015, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RECC med -0.82% under den senaste timmen och -6.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Real Estate Crypto Crowfunding är $ 572.51K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RECC är 872.02M, med ett totalt utbud på 972018928.1207106. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 638.17K.

Real Estate Crypto Crowfunding Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.82%

-3.21%

-6.26%

-6.26%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Real Estate Crypto Crowfunding till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Real Estate Crypto Crowfunding till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Real Estate Crypto Crowfunding till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Real Estate Crypto Crowfunding till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.21%
30 dagar$ 0-73.10%
60 dagar$ 0-72.32%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Real Estate Crypto Crowfunding

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RECC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Real Estate Crypto Crowfunding potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Real Estate Crypto Crowfunding

Hur mycket kommer 1 Real Estate Crypto Crowfunding att vara värd år 2030?
Om Real Estate Crypto Crowfunding skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Real Estate Crypto Crowfunding-priser och förväntad avkastning.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Real Estate Crypto Crowfunding

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.