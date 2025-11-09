REAL ESMATE by Virtuals Pris idag

Livepriset för REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) idag är --, med en förändring på 13.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EMATE till USD är-- per EMATE.

REAL ESMATE by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 74,162, med ett cirkulerande utbud på 700.82M EMATE. Under de senaste 24 timmarna handlades EMATE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EMATE med -2.26% under den senaste timmen och -34.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 74.16K$ 74.16K $ 74.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 105.82K$ 105.82K $ 105.82K Cirkulationsutbud 700.82M 700.82M 700.82M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för REAL ESMATE by Virtuals är $ 74.16K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EMATE är 700.82M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 105.82K.