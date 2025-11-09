BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för REAL ESMATE by Virtuals idag är 0 USD.EMATE börsvärdet är 74,162 USD. Följ prisuppdateringar för EMATE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för REAL ESMATE by Virtuals idag är 0 USD.EMATE börsvärdet är 74,162 USD. Följ prisuppdateringar för EMATE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om EMATE

EMATE prisinformation

Vad är EMATE

EMATE whitepaper

EMATE officiell webbplats

EMATE tokenomics

EMATE Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

REAL ESMATE by Virtuals Logotyp

REAL ESMATE by Virtuals Pris (EMATE)

Onoterad

1 EMATE-till-USD pris i realtid:

$0.00010564
$0.00010564$0.00010564
-13.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:20:17 (UTC+8)

REAL ESMATE by Virtuals Pris idag

Livepriset för REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) idag är --, med en förändring på 13.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EMATE till USD är-- per EMATE.

REAL ESMATE by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 74,162, med ett cirkulerande utbud på 700.82M EMATE. Under de senaste 24 timmarna handlades EMATE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EMATE med -2.26% under den senaste timmen och -34.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Marknadsinformation

$ 74.16K
$ 74.16K$ 74.16K

--
----

$ 105.82K
$ 105.82K$ 105.82K

700.82M
700.82M 700.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för REAL ESMATE by Virtuals är $ 74.16K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EMATE är 700.82M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 105.82K.

REAL ESMATE by Virtuals Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.26%

-13.23%

-34.10%

-34.10%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på REAL ESMATE by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på REAL ESMATE by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på REAL ESMATE by Virtuals till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på REAL ESMATE by Virtuals till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-13.23%
30 dagar$ 0+8.14%
60 dagar$ 0-30.39%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för REAL ESMATE by Virtuals

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EMATE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på REAL ESMATE by Virtuals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som REAL ESMATE by Virtuals kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EMATE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på REAL ESMATE by Virtuals Price Prediction.

Vad är REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om REAL ESMATE by Virtuals

Hur mycket kommer 1 REAL ESMATE by Virtuals att vara värd år 2030?
Om REAL ESMATE by Virtuals skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella REAL ESMATE by Virtuals-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:20:17 (UTC+8)

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om REAL ESMATE by Virtuals

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2923
$0.2923$0.2923

+46.15%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1095
$0.1095$0.1095

+119.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023079
$0.0023079$0.0023079

+229.70%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000019612
$0.0000019612$0.0000019612

+167.81%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004593
$0.00004593$0.00004593

+133.14%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1095
$0.1095$0.1095

+119.00%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000258
$0.0000258$0.0000258

+72.00%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.