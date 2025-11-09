ReachX Mainnet Pris idag

Livepriset för ReachX Mainnet (RX) idag är $ 0.01547096, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RX till USD är$ 0.01547096 per RX.

ReachX Mainnet rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,735,479, med ett cirkulerande utbud på 500.00M RX. Under de senaste 24 timmarna handlades RX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02014509, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01326584.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RX med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ReachX Mainnet (RX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Cirkulationsutbud 500.00M 500.00M 500.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för ReachX Mainnet är $ 7.74M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RX är 500.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.47M.