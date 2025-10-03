Utforska Re7 FRAX(RE7FRAX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RE7FRAX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Re7 FRAX(RE7FRAX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RE7FRAX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om RE7FRAX RE7FRAX prisinformation RE7FRAX officiell webbplats RE7FRAX tokenomics RE7FRAX Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Re7 FRAX (RE7FRAX) / Tokenomik / Re7 FRAX (RE7FRAX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Re7 FRAX(RE7FRAX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD re7-frax tokenomics Information om re7-frax Re7 FRAX (RE7FRAX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Re7 FRAX(RE7FRAX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 115.04K $ 115.04K $ 115.04K Totalt utbud: $ 112.31K $ 112.31K $ 112.31K Cirkulerande utbud $ 112.31K $ 112.31K $ 112.31K FDV (värdering efter full utspädning): $ 115.04K $ 115.04K $ 115.04K Högsta någonsin: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Lägsta någonsin: $ 0.985762 $ 0.985762 $ 0.985762 Aktuellt pris: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Läs mer om priset på Re7 FRAX(RE7FRAX) Köp RE7FRAX nu! Re7 FRAX (RE7FRAX) Information The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Officiell webbplats: https://app.morpho.org/vault Re7 FRAX (RE7FRAX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Re7 FRAX (RE7FRAX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RE7FRAX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RE7FRAX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RE7FRAX:s tokenomics, utforska RE7FRAX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RE7FRAX Vill du veta vart RE7FRAX kan vara på väg? På RE7FRAX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RE7FRAX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn