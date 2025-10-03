Utforska Re7 cbBTC(RE7CBBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RE7CBBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Re7 cbBTC(RE7CBBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RE7CBBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om RE7CBBTC RE7CBBTC prisinformation RE7CBBTC officiell webbplats RE7CBBTC tokenomics RE7CBBTC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Re7 cbBTC (RE7CBBTC) / Tokenomik / Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Re7 cbBTC(RE7CBBTC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD re7-cbbtc tokenomics Information om re7-cbbtc Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Re7 cbBTC(RE7CBBTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Totalt utbud: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Cirkulerande utbud $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Högsta någonsin: $ 125,298 $ 125,298 $ 125,298 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 121,546 $ 121,546 $ 121,546 Läs mer om priset på Re7 cbBTC(RE7CBBTC) Köp RE7CBBTC nu! Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Information The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Officiell webbplats: https://app.morpho.org/vault Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Re7 cbBTC (RE7CBBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RE7CBBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RE7CBBTC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RE7CBBTC:s tokenomics, utforska RE7CBBTC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RE7CBBTC Vill du veta vart RE7CBBTC kan vara på väg? På RE7CBBTC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RE7CBBTC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn