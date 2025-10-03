Utforska RavenQuest(QUEST) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QUEST-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska RavenQuest(QUEST) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QUEST-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 80.97M $ 80.97M $ 80.97M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.12M $ 13.12M $ 13.12M Högsta någonsin: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Lägsta någonsin: $ 0.01282423 $ 0.01282423 $ 0.01282423 Aktuellt pris: $ 0.0130266 $ 0.0130266 $ 0.0130266 Läs mer om priset på RavenQuest(QUEST) Köp QUEST nu! RavenQuest (QUEST) Information RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Officiell webbplats: https://www.ravenquest.io Whitepaper: https://whitepaper.ravenquest.io/ RavenQuest (QUEST) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RavenQuest (QUEST) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet QUEST-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många QUEST-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår QUEST:s tokenomics, utforska QUEST-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för QUEST Vill du veta vart QUEST kan vara på väg? På QUEST sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se QUEST-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn