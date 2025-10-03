Utforska Ratio1(R1) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om R1-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ratio1(R1) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om R1-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om R1 R1 prisinformation R1 whitepaper R1 officiell webbplats R1 tokenomics R1 Prisförutsägelse

Ratio1 (R1) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ratio1(R1), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 834.76K
Totalt utbud: $ 4.33M
Cirkulerande utbud $ 1.02M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.55M
Högsta någonsin: $ 9.04
Lägsta någonsin: $ 0.751388
Aktuellt pris: $ 0.820287

Läs mer om priset på Ratio1(R1)

Ratio1 (R1) Information

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1's smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

Officiell webbplats: https://ratio1.ai
Whitepaper: http://ratio1.ai/whitepaper

Ratio1 (R1) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Ratio1 (R1) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet R1-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många R1-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår R1:s tokenomics, utforska R1-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för R1

Vill du veta vart R1 kan vara på väg? På R1 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn