Utforska RAT Escape(RAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska RAT Escape(RAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om RAT RAT prisinformation RAT officiell webbplats RAT tokenomics RAT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / RAT Escape (RAT) / Tokenomik / RAT Escape (RAT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om RAT Escape(RAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD rat-escape tokenomics Information om rat-escape RAT Escape (RAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RAT Escape(RAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 501.64K $ 501.64K $ 501.64K Totalt utbud: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerande utbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (värdering efter full utspädning): $ 501.64K $ 501.64K $ 501.64K Högsta någonsin: $ 0.01577369 $ 0.01577369 $ 0.01577369 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00049737 $ 0.00049737 $ 0.00049737 Läs mer om priset på RAT Escape(RAT) Köp RAT nu! RAT Escape (RAT) Information RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Officiell webbplats: https://ratescape.xyz/ RAT Escape (RAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RAT Escape (RAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RAT:s tokenomics, utforska RAT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RAT Vill du veta vart RAT kan vara på väg? På RAT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RAT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn