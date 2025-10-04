Rapids (RPD) Tokenomics
Rapids (RPD) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Rapids(RPD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.
Rapids (RPD) Information
We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids.
Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels.
Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible.
With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between.
We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.
Rapids (RPD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Rapids (RPD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet RPD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många RPD-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
