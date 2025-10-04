Utforska raiseme(RAISEME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAISEME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska raiseme(RAISEME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAISEME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

raiseme (RAISEME) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för raiseme(RAISEME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.95K $ 7.95K $ 7.95K Totalt utbud: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Cirkulerande utbud $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.95K $ 7.95K $ 7.95K Högsta någonsin: $ 0.00015273 $ 0.00015273 $ 0.00015273 Lägsta någonsin: $ 0.0000078 $ 0.0000078 $ 0.0000078 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på raiseme(RAISEME) Köp RAISEME nu! raiseme (RAISEME) Information $RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It's 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun. Officiell webbplats: https://www.funraise.space/ raiseme (RAISEME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i raiseme (RAISEME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RAISEME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RAISEME-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RAISEME:s tokenomics, utforska RAISEME-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RAISEME Vill du veta vart RAISEME kan vara på väg? På RAISEME sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RAISEME-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn