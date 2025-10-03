Utforska Railgun(RAIL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAIL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Railgun(RAIL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RAIL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Railgun (RAIL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Railgun(RAIL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 71.74M $ 71.74M $ 71.74M Totalt utbud: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Cirkulerande utbud $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 71.74M $ 71.74M $ 71.74M Högsta någonsin: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Lägsta någonsin: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Aktuellt pris: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Railgun (RAIL) Information RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Officiell webbplats: https://railgun.org Whitepaper: https://docs.railgun.org Railgun (RAIL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Railgun (RAIL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RAIL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RAIL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn