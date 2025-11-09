RAGE COIN Pris idag

Livepriset för RAGE COIN (RAGE) idag är --, med en förändring på 17.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RAGE till USD är-- per RAGE.

RAGE COIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,240.81, med ett cirkulerande utbud på 944.89M RAGE. Under de senaste 24 timmarna handlades RAGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RAGE med -1.82% under den senaste timmen och -45.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

RAGE COIN (RAGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 18.24K$ 18.24K $ 18.24K Cirkulationsutbud 944.89M 944.89M 944.89M Totalt utbud 944,889,192.452086 944,889,192.452086 944,889,192.452086

Det aktuella börsvärdet för RAGE COIN är $ 18.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RAGE är 944.89M, med ett totalt utbud på 944889192.452086. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.24K.