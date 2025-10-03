Utforska RabBitcoin(RBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska RabBitcoin(RBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om RBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

RabBitcoin (RBTC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för RabBitcoin(RBTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 490.00K $ 490.00K $ 490.00K Totalt utbud: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Cirkulerande utbud $ 12.69T $ 12.69T $ 12.69T FDV (värdering efter full utspädning): $ 811.04K $ 811.04K $ 811.04K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 RabBitcoin (RBTC) Information Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms. Officiell webbplats: http://rockyrabbit.io/ Whitepaper: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf RabBitcoin (RBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i RabBitcoin (RBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet RBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många RBTC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår RBTC:s tokenomics, utforska RBTC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för RBTC Vill du veta vart RBTC kan vara på väg? På RBTC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se RBTC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.