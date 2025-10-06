Quokka (QUOKKA) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00015968 $ 0.00015968 $ 0.00015968 lägsta under 24-timmar $ 0.00016806 $ 0.00016806 $ 0.00016806 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00015968$ 0.00015968 $ 0.00015968 högsta under 24-timmar $ 0.00016806$ 0.00016806 $ 0.00016806 All Time High $ 0.00075449$ 0.00075449 $ 0.00075449 Lägsta pris $ 0.00005859$ 0.00005859 $ 0.00005859 Prisförändring (1H) +0.30% Prisändring (1D) -0.70% Prisändring (7D) +10.66% Prisändring (7D) +10.66%

Quokka (QUOKKA) priset i realtid är $0.0001611. Under de senaste 24 timmarna har QUOKKA handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00015968 och en högsta nivå på $ 0.00016806, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. QUOKKAs högsta pris genom tiderna är $ 0.00075449, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00005859.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har QUOKKA förändrats med +0.30% under den senaste timmen, -0.70% under 24 timmar och +10.66% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Quokka (QUOKKA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 160.94K$ 160.94K $ 160.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 160.94K$ 160.94K $ 160.94K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Quokka är $ 160.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QUOKKA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 160.94K.