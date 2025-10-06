Livepriset för Quokka idag är 0.0001611 USD. Följ kursuppdateringar för QUOKKA-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska QUOKKA prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Quokka idag är 0.0001611 USD. Följ kursuppdateringar för QUOKKA-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska QUOKKA prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Quokka Pris (QUOKKA)

1 QUOKKA-till-USD pris i realtid:

$0.0001611
-0.70%1D
USD
Quokka (QUOKKA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:38:40 (UTC+8)

Quokka (QUOKKA) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00015968
lägsta under 24-timmar
$ 0.00016806
högsta under 24-timmar

$ 0.00015968
$ 0.00016806
$ 0.00075449
$ 0.00005859
+0.30%

-0.70%

+10.66%

+10.66%

Quokka (QUOKKA) priset i realtid är $0.0001611. Under de senaste 24 timmarna har QUOKKA handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00015968 och en högsta nivå på $ 0.00016806, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. QUOKKAs högsta pris genom tiderna är $ 0.00075449, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00005859.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har QUOKKA förändrats med +0.30% under den senaste timmen, -0.70% under 24 timmar och +10.66% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Quokka (QUOKKA) Marknadsinformation

$ 160.94K
--
$ 160.94K
1.00B
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Quokka är $ 160.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QUOKKA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 160.94K.

Quokka (QUOKKA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Quokka till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Quokka till USD $ -0.0000545602.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Quokka till USD $ -0.0000773985.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Quokka till USD $ +0.00009726925575323326.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.70%
30 dagar$ -0.0000545602-33.86%
60 dagar$ -0.0000773985-48.04%
90 dagar$ +0.00009726925575323326+152.39%

Vad är Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Quokka (QUOKKA) resurs

Officiell webbplats

Quokka Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Quokka (QUOKKA) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Quokka (QUOKKA) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Quokka.

Kontrollera Quokka prisprognosen nu!

QUOKKA till lokala valutor

Quokka (QUOKKA) Tokenomics

Förståelsen för Quokka(QUOKKA):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om QUOKKA-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Quokka (QUOKKA)

Hur mycket är Quokka (QUOKKA) värd idag?
Livepriset för QUOKKA i USD är 0.0001611 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella QUOKKA-till-USD-priset?
Det aktuella priset för QUOKKA till USD är $ 0.0001611. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Quokka?
Börsvärdet för QUOKKA är $ 160.94K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av QUOKKA?
Det cirkulerande utbudet av QUOKKA är 1.00B USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för QUOKKA?
QUOKKA uppnådde ett ATH-pris på 0.00075449 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för QUOKKA
QUOKKA såg ett lägstapris på 0.00005859 USD.
Vad är handelsvolymen för QUOKKA?
Live 24-timmars handelsvolym för QUOKKA är -- USD.
Kommer QUOKKA att gå högre i år?
QUOKKA kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in QUOKKA prisprognosen för en mer djupgående analys.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.