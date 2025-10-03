Utforska Quitcoin(QC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Quitcoin(QC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Totalt utbud: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Cirkulerande utbud $ 993.15M $ 993.15M $ 993.15M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Högsta någonsin: $ 0.01184032 $ 0.01184032 $ 0.01184032 Lägsta någonsin: $ 0.00128504 $ 0.00128504 $ 0.00128504 Aktuellt pris: $ 0.00515643 $ 0.00515643 $ 0.00515643 Läs mer om priset på Quitcoin(QC) Köp QC nu! Quitcoin (QC) Information Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom. Officiell webbplats: http://www.quitcoincrypto.com Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/682a7a263520fbfb6f02510e/68537cd2dab9418025711cb6_Quitcoin%20Whitepaper_V1-compressed.pdf Quitcoin (QC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Quitcoin (QC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet QC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många QC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår QC:s tokenomics, utforska QC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för QC Vill du veta vart QC kan vara på väg? Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT