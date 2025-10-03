Utforska Queen Sherex(QSHX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QSHX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Queen Sherex(QSHX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QSHX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Queen Sherex (QSHX) / Tokenomik / Queen Sherex (QSHX) Tokenomics

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 376.58K
Totalt utbud: $ 979.82M
Cirkulerande utbud $ 979.82M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 376.58K
Högsta någonsin: $ 0.0015431
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00038248

Queen Sherex (QSHX) Information

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

Officiell webbplats: https://www.sherex.vip/

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Queen Sherex (QSHX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet QSHX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många QSHX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.