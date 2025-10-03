Queen Sherex (QSHX) Tokenomics

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Queen Sherex(QSHX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:37:58 (UTC+8)
USD

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Queen Sherex(QSHX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 376.58K
Totalt utbud:
$ 979.82M
Cirkulerande utbud
$ 979.82M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 376.58K
Högsta någonsin:
$ 0.0015431
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00038248
Queen Sherex (QSHX) Information

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture.

In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

Officiell webbplats:
https://www.sherex.vip/

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Queen Sherex (QSHX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet QSHX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många QSHX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår QSHX:s tokenomics, utforska QSHX-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för QSHX

Vill du veta vart QSHX kan vara på väg? På QSHX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn