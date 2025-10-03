QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomics
Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.
QUEEN POOIE (QUEEN2) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i QUEEN POOIE (QUEEN2) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet QUEEN2-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många QUEEN2-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
