Quasar (QUASAR) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 42.77K
Totalt utbud: $ 999.65M
Cirkulerande utbud $ 999.65M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 42.77K
Högsta någonsin: $ 0.03369547
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Quasar (QUASAR) Information

Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.

Officiell webbplats: https://quasar.social/

Quasar (QUASAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Quasar (QUASAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet QUASAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många QUASAR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.