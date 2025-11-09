BörsDEX+
Livepriset för Quantum Swap idag är 0 USD.QSWAP börsvärdet är 38,320 USD. Följ prisuppdateringar för QSWAP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Quantum Swap idag är 0 USD.QSWAP börsvärdet är 38,320 USD. Följ prisuppdateringar för QSWAP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om QSWAP

QSWAP prisinformation

Vad är QSWAP

QSWAP whitepaper

QSWAP officiell webbplats

QSWAP tokenomics

QSWAP Prisförutsägelse

Quantum Swap Logotyp

Quantum Swap Pris (QSWAP)

Onoterad

1 QSWAP-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Quantum Swap (QSWAP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:35:55 (UTC+8)

Quantum Swap Pris idag

Livepriset för Quantum Swap (QSWAP) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QSWAP till USD är-- per QSWAP.

Quantum Swap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,320, med ett cirkulerande utbud på 10.00B QSWAP. Under de senaste 24 timmarna handlades QSWAP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00108259, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QSWAP med -- under den senaste timmen och -32.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Quantum Swap (QSWAP) Marknadsinformation

$ 38.32K
$ 38.32K$ 38.32K

--
----

$ 38.32K
$ 38.32K$ 38.32K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,999,695.445187
9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

Det aktuella börsvärdet för Quantum Swap är $ 38.32K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QSWAP är 10.00B, med ett totalt utbud på 9999999695.445187. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 38.32K.

Quantum Swap Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108259
$ 0.00108259$ 0.00108259

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-32.36%

-32.36%

Quantum Swap (QSWAP) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Quantum Swap till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Quantum Swap till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Quantum Swap till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Quantum Swap till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-94.81%
60 dagar$ 0-94.69%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Quantum Swap

Quantum Swap (QSWAP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för QSWAP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Quantum Swap (QSWAP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Quantum Swap potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Quantum Swap kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för QSWAP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Quantum Swap Price Prediction.

Vad är Quantum Swap (QSWAP)

What is the project about?

Quantum Network is a blockchain platform designed to enhance the scalability, efficiency, and interoperability of digital transactions across multiple blockchain ecosystems. At its core, Quantum Network aims to address some of the fundamental challenges facing the blockchain industry today, including high transaction fees, slow transaction speeds, and the complexities of interacting across different blockchain platforms.

What makes your project unique?

  1. AI-Driven Transaction Cost Optimization Quantum Network uses artificial intelligence to dynamically adjust transaction costs. This AI system analyzes network congestion and user behavior patterns to optimize fees in real-time. By leveraging AI, Quantum ensures that transaction costs are kept at a minimum while maintaining fast processing times, which is crucial for user satisfaction and network scalability.
  2. Solana Integration for Cross-Chain Swaps Quantum Network includes integration with Solana, one of the fastest blockchains, known for its high throughput and low transaction costs. This integration allows users of Quantum Network to perform cross-chain swaps using Solana’s blockchain, which significantly enhances the speed and reduces the cost of transactions, especially for users looking to interact with decentralized applications (dApps) and services outside the Ethereum ecosystem.
  3. Layer 2 Solutions Quantum Network implements advanced Layer 2 solutions to address the common scalability issues associated with many blockchains. By processing transactions off the main chain (Layer 1), Quantum Network ensures faster transaction speeds and lower fees, significantly improving throughput without compromising on security.

History of your project.

Fairly new launch, has only been out 104 days, and has amassed over $100k volume on both DEX and CEX

What’s next for your project?

Layer 2 Blockchain testnet release (under development)

What can your token be used for?

  1. Transaction Fees Tokens can be used to pay for transaction fees on the network. This includes fees for token swaps, smart contract executions, and other on-chain activities. Using the native token for fee payments incentivizes holding and using the token, as it is often required to interact with the platform.
  2. Governance Token holders can participate in the governance of the network, which includes voting on proposals for upgrades or changes to the system. This democratic approach allows token holders to influence the direction of the network's development, policy changes, and feature implementations.
  3. Staking Tokens can be staked by users to participate in the network's security and consensus mechanisms. Staking typically involves locking up a certain amount of tokens to support network operations, such as validating transactions or creating new blocks if the network uses a Proof of Stake (PoS) or similar consensus model. Stakers often receive rewards in the form of additional tokens.
  4. Liquidity Provision Tokens can be used to provide liquidity in decentralized exchanges (DEXs) or liquidity pools within the Quantum Network ecosystem. Liquidity providers often benefit from earning a portion of the transaction fees generated from the trading activity involving their provided liquidity.
  5. Incentive Mechanisms Tokens can be used to incentivize various behaviors within the ecosystem, such as rewarding users for adding content, participating in certain network activities, or promoting the network. These incentives help build a more active and engaged community.
  6. Reward Distribution In the context of Quantum Network's usage fees structure, tokens might be redistributed to holders as part of a reward system, where holders receive a percentage of the transaction fees or other earnings generated by the platform. This can include buyback and burn mechanisms to reduce supply and potentially increase token value, or direct distributions that reward long-term holders and users.
  7. Access to Services Tokens might grant holders access to premium features or services within the Quantum Network ecosystem, such as advanced trading capabilities, early access to new tools, or enhanced data services.
  8. Interoperability and Cross-Chain Functionality In a network designed for cross-chain interoperability, the native token can play a crucial role in facilitating and simplifying transactions across different blockchains, acting as a bridge or intermediary for value transfer.

Quantum Swap (QSWAP) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Quantum Swap

Hur mycket kommer 1 Quantum Swap att vara värd år 2030?
Om Quantum Swap skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Quantum Swap-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:35:55 (UTC+8)

Quantum Swap (QSWAP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

