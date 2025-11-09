Quantum Swap Pris idag

Livepriset för Quantum Swap (QSWAP) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QSWAP till USD är-- per QSWAP.

Quantum Swap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,320, med ett cirkulerande utbud på 10.00B QSWAP. Under de senaste 24 timmarna handlades QSWAP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00108259, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QSWAP med -- under den senaste timmen och -32.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Quantum Swap (QSWAP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

