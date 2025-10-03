Utforska Quantoz EURQ(EURQ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EURQ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Quantoz EURQ(EURQ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EURQ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Totalt utbud: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerande utbud $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.60M $ 17.60M $ 17.60M Högsta någonsin: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Lägsta någonsin: $ 0.763698 $ 0.763698 $ 0.763698 Aktuellt pris: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Läs mer om priset på Quantoz EURQ(EURQ) Köp EURQ nu! Quantoz EURQ (EURQ) Information The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Officiell webbplats: https://quantozpay.com Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Quantoz EURQ (EURQ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EURQ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EURQ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår EURQ:s tokenomics, utforska EURQ-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för EURQ Vill du veta vart EURQ kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn