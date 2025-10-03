Utforska QUAIN(QUAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QUAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska QUAIN(QUAIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QUAIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

QUAIN (QUAIN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om QUAIN(QUAIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD quain tokenomics Information om quain QUAIN (QUAIN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för QUAIN(QUAIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 274.59K $ 274.59K $ 274.59K Totalt utbud: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Cirkulerande utbud $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (värdering efter full utspädning): $ 274.59K $ 274.59K $ 274.59K Högsta någonsin: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00027466 $ 0.00027466 $ 0.00027466 Läs mer om priset på QUAIN(QUAIN) QUAIN (QUAIN) Information What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Officiell webbplats: https://quaindot.com/ Whitepaper: https://quaindot.com/docs QUAIN (QUAIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i QUAIN (QUAIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet QUAIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många QUAIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår QUAIN:s tokenomics, utforska QUAIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för QUAIN Vill du veta vart QUAIN kan vara på väg? På QUAIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se QUAIN-tokens prisförutsägelse nu!