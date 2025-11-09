Qoryn Pris (QOR)
Livepriset för Qoryn (QOR) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QOR till USD är-- per QOR.
Qoryn rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,917.47, med ett cirkulerande utbud på 999.43M QOR. Under de senaste 24 timmarna handlades QOR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig QOR med -- under den senaste timmen och -21.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Qoryn är $ 4.92K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QOR är 999.43M, med ett totalt utbud på 999429848.412867. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.92K.
--
--
-21.96%
Under dagen var prisförändringen på Qoryn till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Qoryn till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Qoryn till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Qoryn till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ 0
|-51.19%
|60 dagar
|$ 0
|-53.23%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Qoryn potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers.
You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand.
Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.
