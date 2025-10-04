Utforska QMind(QMIND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QMIND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska QMind(QMIND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QMIND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om QMIND QMIND prisinformation QMIND officiell webbplats QMIND tokenomics QMIND Prisförutsägelse

QMind (QMIND) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om QMind(QMIND), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

QMind (QMIND) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för QMind(QMIND), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 50.04K
Totalt utbud: $ 100.00M
Cirkulerande utbud $ 100.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 50.04K
Högsta någonsin: $ 0.01577765
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00050042

QMind (QMIND) Information

QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind's mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.

Officiell webbplats: https://qmind.app/

QMind (QMIND) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i QMind (QMIND) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet QMIND-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många QMIND-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn