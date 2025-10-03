Utforska Qmall(QMALL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QMALL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Qmall(QMALL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om QMALL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Qmall (QMALL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Qmall(QMALL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Qmall (QMALL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Qmall(QMALL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Högsta någonsin: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Lägsta någonsin: $ 0.00355609 $ 0.00355609 $ 0.00355609 Aktuellt pris: $ 0.01651028 $ 0.01651028 $ 0.01651028 Läs mer om priset på Qmall(QMALL) Köp QMALL nu! Qmall (QMALL) Information The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project Officiell webbplats: https://qmall.io/qmall-token Qmall (QMALL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Qmall (QMALL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet QMALL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många QMALL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår QMALL:s tokenomics, utforska QMALL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för QMALL Vill du veta vart QMALL kan vara på väg? På QMALL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se QMALL-tokens prisförutsägelse nu! 