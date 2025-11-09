Qi Dao Pris idag

Livepriset för Qi Dao (QI) idag är $ 0.01903354, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QI till USD är$ 0.01903354 per QI.

Qi Dao rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,787,259, med ett cirkulerande utbud på 146.44M QI. Under de senaste 24 timmarna handlades QI mellan $ 0.01874419 (lägsta) och $ 0.01925859 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.09, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00255096.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QI med +0.71% under den senaste timmen och -6.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Qi Dao (QI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Cirkulationsutbud 146.44M 146.44M 146.44M Totalt utbud 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Qi Dao är $ 2.79M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QI är 146.44M, med ett totalt utbud på 200000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.81M.