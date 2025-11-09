BörsDEX+
Livepriset för Qace Dynamics idag är 0.0122135 USD.QACE börsvärdet är 12,217,279 USD. Följ prisuppdateringar för QACE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Qace Dynamics idag är 0.0122135 USD.QACE börsvärdet är 12,217,279 USD. Följ prisuppdateringar för QACE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om QACE

QACE prisinformation

Vad är QACE

QACE officiell webbplats

QACE tokenomics

QACE Prisförutsägelse

1 QACE-till-USD pris i realtid:

$0.0122135
$0.0122135$0.0122135
-3.60%1D
USD
Qace Dynamics (QACE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:35:27 (UTC+8)

Qace Dynamics Pris idag

Livepriset för Qace Dynamics (QACE) idag är $ 0.0122135, med en förändring på 3.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QACE till USD är$ 0.0122135 per QACE.

Qace Dynamics rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,217,279, med ett cirkulerande utbud på 1.00B QACE. Under de senaste 24 timmarna handlades QACE mellan $ 0.01216106 (lägsta) och $ 0.0128834 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.056435, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01037373.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QACE med +0.11% under den senaste timmen och -30.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Qace Dynamics (QACE) Marknadsinformation

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

--
----

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Qace Dynamics är $ 12.22M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QACE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.22M.

Qace Dynamics Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01216106
$ 0.01216106$ 0.01216106
lägsta under 24-timmar
$ 0.0128834
$ 0.0128834$ 0.0128834
högsta under 24-timmar

$ 0.01216106
$ 0.01216106$ 0.01216106

$ 0.0128834
$ 0.0128834$ 0.0128834

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01037373
$ 0.01037373$ 0.01037373

+0.11%

-3.62%

-30.50%

-30.50%

Qace Dynamics (QACE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Qace Dynamics till USD $ -0.00045975334607356.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Qace Dynamics till USD $ -0.0079080470.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Qace Dynamics till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Qace Dynamics till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00045975334607356-3.62%
30 dagar$ -0.0079080470-64.74%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Qace Dynamics

Qace Dynamics (QACE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för QACE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Qace Dynamics (QACE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Qace Dynamics potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

Qace Dynamics (QACE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Qace Dynamics

Hur mycket kommer 1 Qace Dynamics att vara värd år 2030?
Om Qace Dynamics skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Qace Dynamics-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:35:27 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Qace Dynamics

