Qace Dynamics Pris idag

Livepriset för Qace Dynamics (QACE) idag är $ 0.0122135, med en förändring på 3.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QACE till USD är$ 0.0122135 per QACE.

Qace Dynamics rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,217,279, med ett cirkulerande utbud på 1.00B QACE. Under de senaste 24 timmarna handlades QACE mellan $ 0.01216106 (lägsta) och $ 0.0128834 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.056435, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01037373.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QACE med +0.11% under den senaste timmen och -30.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Qace Dynamics (QACE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.22M$ 12.22M $ 12.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.22M$ 12.22M $ 12.22M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Qace Dynamics är $ 12.22M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QACE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.22M.