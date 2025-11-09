PunkStrategy Pris idag

Livepriset för PunkStrategy (PNKSTR) idag är $ 0.0376385, med en förändring på 1.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PNKSTR till USD är$ 0.0376385 per PNKSTR.

PunkStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 35,780,943, med ett cirkulerande utbud på 948.19M PNKSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades PNKSTR mellan $ 0.0375783 (lägsta) och $ 0.0412596 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.31653, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00698235.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PNKSTR med -1.61% under den senaste timmen och -38.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PunkStrategy (PNKSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 35.78M$ 35.78M $ 35.78M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.78M$ 35.78M $ 35.78M Cirkulationsutbud 948.19M 948.19M 948.19M Totalt utbud 948,190,891.7652869 948,190,891.7652869 948,190,891.7652869

Det aktuella börsvärdet för PunkStrategy är $ 35.78M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PNKSTR är 948.19M, med ett totalt utbud på 948190891.7652869. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.78M.