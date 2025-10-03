Utforska Pumps Gone Crazy(PGC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PGC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pumps Gone Crazy(PGC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PGC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 13.79K
Totalt utbud: $ 999.44M
Cirkulerande utbud $ 999.44M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.79K
Högsta någonsin: $ 0.00105421
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0 Pumps Gone Crazy (PGC) Information

Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting. Officiell webbplats: https://x.com/i/communities/1934090639026655371 Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pumps Gone Crazy (PGC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PGC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PGC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PGC:s tokenomics, utforska PGC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PGC Vill du veta vart PGC kan vara på väg? På PGC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PGC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 