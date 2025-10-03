Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomics
Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pumps Gone Crazy(PGC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Pumps Gone Crazy (PGC) Information
Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump.
But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.
Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Pumps Gone Crazy (PGC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet PGC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många PGC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår PGC:s tokenomics, utforska PGC-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för PGC
Vill du veta vart PGC kan vara på väg? På PGC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn