Livepriset för PUMPAI (PUMPAI) idag är $ 0.00006488, med en förändring på 6.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUMPAI till USD är$ 0.00006488 per PUMPAI.

PUMPAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,288.31, med ett cirkulerande utbud på 265.61M PUMPAI. Under de senaste 24 timmarna handlades PUMPAI mellan $ 0.00006489 (lägsta) och $ 0.00006979 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.085682, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004822.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUMPAI med -0.03% under den senaste timmen och -28.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PUMPAI (PUMPAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 65.08K$ 65.08K $ 65.08K Cirkulationsutbud 265.61M 265.61M 265.61M Totalt utbud 999,896,092.81853 999,896,092.81853 999,896,092.81853

