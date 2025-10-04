Utforska PUMP TRUMP(PUMPTRUMP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PUMPTRUMP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PUMP TRUMP(PUMPTRUMP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PUMPTRUMP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om PUMPTRUMP PUMPTRUMP prisinformation PUMPTRUMP officiell webbplats PUMPTRUMP tokenomics PUMPTRUMP Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) / Tokenomik / PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om PUMP TRUMP(PUMPTRUMP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD pump-trump tokenomics Information om pump-trump PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PUMP TRUMP(PUMPTRUMP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.51K $ 10.51K $ 10.51K Totalt utbud: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Cirkulerande utbud $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.51K $ 10.51K $ 10.51K Högsta någonsin: $ 0.0030988 $ 0.0030988 $ 0.0030988 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på PUMP TRUMP(PUMPTRUMP) Köp PUMPTRUMP nu! PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Information Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Officiell webbplats: https://pumptrumpsol.fun/ PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PUMPTRUMP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PUMPTRUMP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PUMPTRUMP:s tokenomics, utforska PUMPTRUMP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PUMPTRUMP Vill du veta vart PUMPTRUMP kan vara på väg? På PUMPTRUMP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PUMPTRUMP-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn