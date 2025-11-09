PulseChain Peacock Pris (PCOCK)
Livepriset för PulseChain Peacock (PCOCK) idag är $ 0.01648862, med en förändring på 16.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PCOCK till USD är$ 0.01648862 per PCOCK.
PulseChain Peacock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,946,938, med ett cirkulerande utbud på 845.60M PCOCK. Under de senaste 24 timmarna handlades PCOCK mellan $ 0.01558631 (lägsta) och $ 0.02010679 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02875, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00191136.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PCOCK med -1.10% under den senaste timmen och -21.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för PulseChain Peacock är $ 13.95M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PCOCK är 845.60M, med ett totalt utbud på 845604478.1327928. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.95M.
-1.10%
-16.75%
-21.80%
-21.80%
Under dagen var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ -0.00331821329490421.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ +0.0255132786.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ +0.0633258625.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ +0.003359142516667136.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.00331821329490421
|-16.75%
|30 dagar
|$ +0.0255132786
|+154.73%
|60 dagar
|$ +0.0633258625
|+384.06%
|90 dagar
|$ +0.003359142516667136
|+25.58%
År 2040 skulle priset på PulseChain Peacock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.