Livepriset för PulseChain Peacock idag är 0.01648862 USD.PCOCK börsvärdet är 13,946,938 USD. Följ prisuppdateringar för PCOCK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PulseChain Peacock Pris (PCOCK)

1 PCOCK-till-USD pris i realtid:

$0.01649284
-16.70%1D
-16.70%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:34:56 (UTC+8)

PulseChain Peacock Pris idag

Livepriset för PulseChain Peacock (PCOCK) idag är $ 0.01648862, med en förändring på 16.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PCOCK till USD är$ 0.01648862 per PCOCK.

PulseChain Peacock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,946,938, med ett cirkulerande utbud på 845.60M PCOCK. Under de senaste 24 timmarna handlades PCOCK mellan $ 0.01558631 (lägsta) och $ 0.02010679 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02875, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00191136.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PCOCK med -1.10% under den senaste timmen och -21.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PulseChain Peacock (PCOCK) Marknadsinformation

$ 13.95M
$ 13.95M$ 13.95M

--
----

$ 13.95M
$ 13.95M$ 13.95M

845.60M
845.60M 845.60M

845,604,478.1327928
845,604,478.1327928 845,604,478.1327928

Det aktuella börsvärdet för PulseChain Peacock är $ 13.95M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PCOCK är 845.60M, med ett totalt utbud på 845604478.1327928. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.95M.

PulseChain Peacock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01558631
$ 0.01558631$ 0.01558631
lägsta under 24-timmar
$ 0.02010679
högsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

$ 0.01558631
$ 0.01558631$ 0.01558631

$ 0.02010679
$ 0.02010679$ 0.02010679

$ 0.02875
$ 0.02875$ 0.02875

$ 0.00191136
$ 0.00191136$ 0.00191136

-1.10%

-16.75%

-21.80%

-21.80%

PulseChain Peacock (PCOCK) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ -0.00331821329490421.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ +0.0255132786.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ +0.0633258625.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på PulseChain Peacock till USD $ +0.003359142516667136.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00331821329490421-16.75%
30 dagar$ +0.0255132786+154.73%
60 dagar$ +0.0633258625+384.06%
90 dagar$ +0.003359142516667136+25.58%

Prisförutsägelse för PulseChain Peacock

PulseChain Peacock (PCOCK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PCOCK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PulseChain Peacock (PCOCK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PulseChain Peacock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som PulseChain Peacock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PCOCK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PulseChain Peacock Price Prediction.

Vad är PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

PulseChain Peacock (PCOCK) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om PulseChain Peacock

Hur mycket kommer 1 PulseChain Peacock att vara värd år 2030?
Om PulseChain Peacock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PulseChain Peacock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:34:56 (UTC+8)

