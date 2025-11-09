Pug Inu Pris idag

Livepriset för Pug Inu (PUG) idag är --, med en förändring på 17.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUG till USD är-- per PUG.

Pug Inu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 98,613, med ett cirkulerande utbud på 355.25T PUG. Under de senaste 24 timmarna handlades PUG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUG med +1.14% under den senaste timmen och -12.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pug Inu (PUG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 98.61K$ 98.61K $ 98.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 98.61K$ 98.61K $ 98.61K Cirkulationsutbud 355.25T 355.25T 355.25T Totalt utbud 355,249,962,254,947.6 355,249,962,254,947.6 355,249,962,254,947.6

