Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Puff The Dragon(PUFF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:37:22 (UTC+8)
Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Puff The Dragon(PUFF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 79.94M
Totalt utbud:
$ 888.89M
Cirkulerande utbud
$ 888.89M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 79.94M
Högsta någonsin:
$ 0.330448
Lägsta någonsin:
$ 0.03916614
Aktuellt pris:
$ 0.089946
Puff The Dragon (PUFF) Information

What Is PUFF?

Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.

Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.

Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz

How Many PUFF Coins Are There in Circulation?

Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.

There is no additional supply.

48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.

Who Are the Founders of PUFF?

Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.

Where Can I Buy PUFF?

The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Officiell webbplats:
https://puffthedragon.xyz/

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Puff The Dragon (PUFF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PUFF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PUFF-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PUFF:s tokenomics, utforska PUFF-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för PUFF

Vill du veta vart PUFF kan vara på väg? På PUFF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

