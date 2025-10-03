Utforska Puff The Dragon(PUFF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PUFF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Puff The Dragon(PUFF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PUFF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 79.94M $ 79.94M $ 79.94M Totalt utbud: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Cirkulerande utbud $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (värdering efter full utspädning): $ 79.94M $ 79.94M $ 79.94M Högsta någonsin: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Lägsta någonsin: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Aktuellt pris: $ 0.089946 $ 0.089946 $ 0.089946 Läs mer om priset på Puff The Dragon(PUFF) Köp PUFF nu! Puff The Dragon (PUFF) Information ## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. ## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Officiell webbplats: https://puffthedragon.xyz/ Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Puff The Dragon (PUFF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PUFF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PUFF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn