PudgyStrategy Pris idag

Livepriset för PudgyStrategy (PUDGYSTR) idag är $ 0.00161566, med en förändring på 2.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUDGYSTR till USD är$ 0.00161566 per PUDGYSTR.

PudgyStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,615,662, med ett cirkulerande utbud på 1.00B PUDGYSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades PUDGYSTR mellan $ 0.00160878 (lägsta) och $ 0.00167081 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0254713, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00127487.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUDGYSTR med +0.43% under den senaste timmen och -34.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för PudgyStrategy är $ 1.62M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PUDGYSTR är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.62M.