Public Mint Pris idag

Livepriset för Public Mint (MINT) idag är $ 0.00021612, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MINT till USD är$ 0.00021612 per MINT.

Public Mint rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,024, med ett cirkulerande utbud på 106.53M MINT. Under de senaste 24 timmarna handlades MINT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.36, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003529.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MINT med -- under den senaste timmen och +8.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Public Mint (MINT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K Cirkulationsutbud 106.53M 106.53M 106.53M Totalt utbud 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

