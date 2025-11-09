Pubhouse Dominance Index Pris idag

Livepriset för Pubhouse Dominance Index (PUB) idag är --, med en förändring på 6.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUB till USD är-- per PUB.

Pubhouse Dominance Index rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 304,123, med ett cirkulerande utbud på 975.35M PUB. Under de senaste 24 timmarna handlades PUB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00208552, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUB med -0.15% under den senaste timmen och -61.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 304.12K$ 304.12K $ 304.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 304.12K$ 304.12K $ 304.12K Cirkulationsutbud 975.35M 975.35M 975.35M Totalt utbud 975,350,230.661 975,350,230.661 975,350,230.661

Det aktuella börsvärdet för Pubhouse Dominance Index är $ 304.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PUB är 975.35M, med ett totalt utbud på 975350230.661. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 304.12K.