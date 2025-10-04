Utforska PsyFi(PSY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PSY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PsyFi(PSY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PSY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Valuta USD psyfi tokenomics Information om psyfi PsyFi (PSY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PsyFi(PSY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 99.61K $ 99.61K $ 99.61K Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 396.81M $ 396.81M $ 396.81M FDV (värdering efter full utspädning): $ 251.02K $ 251.02K $ 251.02K Högsta någonsin: $ 0.422114 $ 0.422114 $ 0.422114 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00025102 $ 0.00025102 $ 0.00025102 Läs mer om priset på PsyFi(PSY) Köp PSY nu! PsyFi (PSY) Information PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens. Officiell webbplats: https://www.psyfi.io/ PsyFi (PSY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PsyFi (PSY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PSY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PSY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PSY:s tokenomics, utforska PSY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PSY Vill du veta vart PSY kan vara på väg? På PSY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PSY-tokens prisförutsägelse nu!