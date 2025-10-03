Utforska PsyDAO(PSY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PSY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PsyDAO(PSY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PSY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Totalt utbud: $ 102.33M $ 102.33M $ 102.33M Cirkulerande utbud $ 58.38M $ 58.38M $ 58.38M FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M Högsta någonsin: $ 0.82386 $ 0.82386 $ 0.82386 Lägsta någonsin: $ 0.01924624 $ 0.01924624 $ 0.01924624 Aktuellt pris: $ 0.068551 $ 0.068551 $ 0.068551 PsyDAO (PSY) Information PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives. Officiell webbplats: https://www.psydao.com/ PsyDAO (PSY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PsyDAO (PSY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PSY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PSY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PSY:s tokenomics, utforska PSY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PSY Vill du veta vart PSY kan vara på väg? På PSY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PSY-tokens prisförutsägelse nu! 