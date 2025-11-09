Pryzm Pris idag

Livepriset för Pryzm (PRYZM) idag är $ 0.00161348, med en förändring på 18.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PRYZM till USD är$ 0.00161348 per PRYZM.

Pryzm rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 400,892, med ett cirkulerande utbud på 248.44M PRYZM. Under de senaste 24 timmarna handlades PRYZM mellan $ 0.00135731 (lägsta) och $ 0.00161363 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.120383, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00080626.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PRYZM med +0.42% under den senaste timmen och +69.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Pryzm (PRYZM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 400.89K$ 400.89K $ 400.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Cirkulationsutbud 248.44M 248.44M 248.44M Totalt utbud 1,055,915,891.568098 1,055,915,891.568098 1,055,915,891.568098

Det aktuella börsvärdet för Pryzm är $ 400.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PRYZM är 248.44M, med ett totalt utbud på 1055915891.568098. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.70M.