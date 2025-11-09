Prystine Pris idag

Livepriset för Prystine (PRYS) idag är --, med en förändring på 19.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PRYS till USD är-- per PRYS.

Prystine rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 308,591, med ett cirkulerande utbud på 999.99M PRYS. Under de senaste 24 timmarna handlades PRYS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00595177, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PRYS med +0.46% under den senaste timmen och -45.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Prystine (PRYS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 308.59K$ 308.59K $ 308.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 308.59K$ 308.59K $ 308.59K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,992,597.803023 999,992,597.803023 999,992,597.803023

Det aktuella börsvärdet för Prystine är $ 308.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PRYS är 999.99M, med ett totalt utbud på 999992597.803023. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 308.59K.