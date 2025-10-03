Utforska ProtoKOLs(KOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ProtoKOLs(KOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Valuta USD protokols tokenomics Information om protokols ProtoKOLs (KOL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ProtoKOLs(KOL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 925.28K $ 925.28K $ 925.28K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 925.28K $ 925.28K $ 925.28K Högsta någonsin: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Lägsta någonsin: $ 0.03592898 $ 0.03592898 $ 0.03592898 Aktuellt pris: $ 0.092489 $ 0.092489 $ 0.092489 Läs mer om priset på ProtoKOLs(KOL) Köp KOL nu! ProtoKOLs (KOL) Information ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3 Officiell webbplats: https://www.protokols.io/ ProtoKOLs (KOL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ProtoKOLs (KOL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KOL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KOL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KOL:s tokenomics, utforska KOL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för KOL Vill du veta vart KOL kan vara på väg? På KOL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se KOL-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn