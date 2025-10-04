Utforska Prometheus Waluigi(PROME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PROME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Prometheus Waluigi(PROME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PROME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Prometheus Waluigi (PROME) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Prometheus Waluigi(PROME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 34.28K Totalt utbud: $ 997.55M Cirkulerande utbud $ 997.55M FDV (värdering efter full utspädning): $ 34.28K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0

Prometheus Waluigi (PROME) Information

Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity) Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds. The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do.

Officiell webbplats: https://cyborgism.wiki/hypha/prometheus_waluigi

Prometheus Waluigi (PROME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Prometheus Waluigi (PROME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PROME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PROME-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.