Utforska Prometheum Prodigy(PMPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PMPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Prometheum Prodigy(PMPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PMPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!