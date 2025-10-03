Utforska Project89(PROJECT89) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PROJECT89-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Project89(PROJECT89) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PROJECT89-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Totalt utbud: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerande utbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Högsta någonsin: $ 0.100625 $ 0.100625 $ 0.100625 Lägsta någonsin: $ 0.00116525 $ 0.00116525 $ 0.00116525 Aktuellt pris: $ 0.00844046 $ 0.00844046 $ 0.00844046 Läs mer om priset på Project89(PROJECT89) Köp PROJECT89 nu! Project89 (PROJECT89) Information Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Officiell webbplats: https://www.project89.org/ Project89 (PROJECT89) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Project89 (PROJECT89) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PROJECT89-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PROJECT89-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PROJECT89:s tokenomics, utforska PROJECT89-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PROJECT89 Vill du veta vart PROJECT89 kan vara på väg? 