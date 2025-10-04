Project AEON (AEON) Tokenomics

Project AEON (AEON) Tokenomics

Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:05:22 (UTC+8)
Project AEON (AEON) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Project AEON(AEON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 62.36K
Totalt utbud:
$ 998.61M
Cirkulerande utbud
$ 998.61M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 62.36K
Högsta någonsin:
$ 0.00436165
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
Project AEON (AEON) Information

Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto.

Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust.

At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement.

Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape.

AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.

Officiell webbplats:
https://aeonrises.com/

Project AEON (AEON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Project AEON (AEON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet AEON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många AEON-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AEON:s tokenomics, utforska AEON-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för AEON

Vill du veta vart AEON kan vara på väg? På AEON sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

mc_how_why_title
Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn